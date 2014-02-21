У Львові ДАІ працюватиме на автомобілях з приватними номерами - Садовий

У Львові сьогодні знову почне працювати Державна автомобільна інспекція, але на автомобілях з приватними номерними знаками і представниками муніципальної дружини.

Як передає кореспондент УНИАН, про це сьогодні заявив під час брифінгу міський голова Львова Андрій Садовий.

«Від сьогодні ДАІ буде працювати на приватних номерах. До того ж, у кожній машині будуть знаходитись представники муніципальної дружини, оскільки світова практика показує, що ДАІ також має працювати в тісній координації з органами місцевого самоврядування», - зазначив Садовий.

Також мер Львова заявив, що у зв’язку з низьким рівнем довіри до міліції, Верховна Рада повинна внести зміни до законодавства з приводу підпорядкування її міській владі.

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«Всі ми прекрасно розуміємо, що рівень довіри сьогодні до міліції критично низький. Отже, я вважаю, що Верховна Рада повинна внести зміни до законодавства, і міліція з питань громадської безпеки повинна бути підпорядкована місцевим органам влади, які обираються на виборах і до яких є довіра. Таким чином міліція може бути постійно з народом і працювати для людей», - зазначив Садовий.

«Полковник Зюбаненко, який керує міліцією Львова, готовий це підтвердити, тому ще це нормальна європейська практика. Пропозиції сьогодні будуть скеровані мною до депутатів Верховної Ради», - додав Садовий.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 19 лютого у Львові протестувальники захопили будівлі облдержадміністрації, УМВС, УСБУ, прокуратури, податкової та двох райвідділів міліції. Також біля будівлі міського управління ДАІ люди захопили кілька патрульних автомобілів ДАІ, якими вночі роз’їжджали вулицями міста.