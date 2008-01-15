Горілка щорічно вбиває 40 тисяч українців

Щороку в Україні з причин, обумовлених алкоголем, помирають понад 40 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Національної ради з питань охорони здоров’я при Президентові України Микола ПОЛІЩУК сьогодні під час круглого столу “Національні особливості” алкоголізму в Україні”, що проходив в УНІАН.

“Україна втрачає щороку більше 40 тис. життів, обумовлених якраз алкоголем. Це близько 8 тис. отруєнь алкоголем, десь 8 тис. - кардіопатій і решта - це всі інші захворювання, а також нещасні випадки, які трапляються через вживання алкоголю: куріння в ліжку в нетверезому стані - людина згоріла або, наприклад, вийшов або виїхав на трасу - ДТП і т.д.”, - повідомив він.

М.ПОЛІЩУК зазначив також, що в Україні на сьогодні 40% дітей (від 14 до 18 років) “вже причастились” до алкоголю, і це при тому, що алкогольні напої особам до 18 років заборонено продавати.

Крім того, за його словами, в Україні зараз фіксується десь 25-30% випадків дитячої патології новонароджених, і часто причиною цього є саме алкоголь, тобто вживання алкоголю як мамою, так і татом, але це замовчується.

М.ПОЛІЩУК також навів дані щодо тривалості життя населення України під час дії “сухого закону Горбачова” у 1985-1987 рр. “За два роки очікувана тривалість життя серед чоловіків збільшилась на 3,6 роки, серед жінок – на 2,1 роки, тобто це був період, коли була сама низька смертність серед населення України”, - наголосив він.

У свою чергу асистент кафедри психіатрії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика Станіслав КОСТЮЧЕНКО поінформував, що в Україні ситуація щодо поширення та наслідків вживання алкоголю відрізняється від країн Європи та США. Зокрема, в нашій країні у людей більше поширені психічні розлади, спричинені вживанням алкоголю, а крім того, дуже негативним є те, що вживання алкоголю поширено серед чоловіків середнього віку, які працюють та мають сім’ї і дітей, або збираються мати дітей. Це при тому, що в розвинутих країнах вважається, що алкоголізм – це проблема населення молодого або похилого віку.

В Україні, за даними С.КОСТЮЧЕНКА, 30% чоловіків у віковій групі від 25 до 50 років залежні від алкоголю. Ще одна особливість – це низький відсоток звернень до медиків щодо лікування алкоголезалежності.

Головний психіатр-нарколог Київської області, заслужений лікар України Геннадій ЗІЛЬБЕРБЛАТ повідомив, що в Україні офіційно зареєстровані та поставлені на наркологічний облік 700 тис. осіб. В той же час точної цифри людей із залежністю від алкоголю нема, оскільки її важко встановити. За його словами, коли говорять про шкоду алкоголю, в тому числі в міжнародних програмах, такий вираз як “зловживання” не використовується, а використовується вираз “споживання алкоголю”. Лікар підкреслив, що це тому, що фахівцями встановлено, що навіть повторне вживання психоактивної речовини, в тому числі й алкоголю, призводить до тривалих, а часто незворотних змін у центральній нервовій системі. Зокрема, за його даними, в ході дослідження, що проводилось в великому індустріальному місті України (назва не уточнювалась) серед 11-класників, які не є наркозалежними, але 50% з яких сказали, що десь раз на тиждень вживають алкоголь, виявилось, що в них навіть артеріальний тиск вищий, ніж у тих, хто не п’є. Крім того, у тих старшокласників, хто вживає алкоголь, були проблеми психологічного та психічного характеру, тобто були проблеми медичні та проблеми з соціальним функціонуванням: в них конфлікти в сім’ї, в навчанні, вони гірше навчаються і т.д.

Г.ЗІЛЬБЕРБЛАТ також звернув увагу на те, що алкоголізм часто є спадковим. “І як тільки народилася така дитина, в неї розвивається похмільний синдром, як у алкоголіка. Можливо, перші 10-15 років він з алкоголем не стикається, це ніби алкоголік в стані ремісії, але перше зіткнення цієї дитини з алкоголем призводить до появи запоїв та важких видів п’янства”, - наголосив він.

За інформацією Г.ЗІЛЬБЕРБЛАТА, за статистикою в Україні алкоголіками стають 1 з 10 українців, які вживають алкоголь. За останні 10 років кількість осіб, що знаходяться в залежності тільки від пива, зросла в 10-12 разів.

В Україні показник вживання алкогольних напоїв становить близько 12 л на 1 особу в рік.

М.ПОЛІЩУК висловив переконання, що Україна може подолати проблему пияцтва, але подолання цієї проблеми має бути комплексним. Зокрема, необхідно повністю заборонити рекламу як алкоголю, так і тютюну; провести заходи щодо зменшення доступу до алкоголю за рахунок підняття акцизу на цей товар; обмежити місця та час продажу й споживання алкогольних напоїв; посилити з боку влади контроль за продажем алкоголю; проводити виховну роботу та здійснити відбудову спортмайданчиків для масових занять спортом.