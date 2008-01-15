Standard & Poor`s: Тимошенко ризикує перегріти економіку

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s вважає, що прийняття урядом України зобов`язань з виплати втрачених заощаджень громадян збільшить ризики перегріву економіки.

Як йдеться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН, "рішення нового українського уряду включити до бюджету 2008 р. виплати втрачених заощаджень громадян (зобов`язання в розмірі близько 3% ВВП) ще більше посилюватиме попит в економіці, яка й без того вже достатньо перегріта. В цілому, уряд може прийняти на себе зобов`язання, які становитимуть 19,8% ВВП, шляхом переоцінки і прийняття на себе тих депозитів фізичних осіб, що залишилися від радянського часу, які були знецінені на початку 90-х років у результаті гіперінфляції. У середньостроковій перспективі, проте, існує реальна можливість того, що вартість депозитів знову зменшиться внаслідок більш високих, ніж очікувалося, темпів інфляції".

S&P зазначає, що при тому, що зараз дефіцит платежів по рахунку поточних операцій уряду України, оцінюваний в 3,4% ВВП у 2007 р., є відносно помірним і з лишком фінансується потужним потоком прямих іноземних інвестицій, він майже вдвічі збільшиться в 2008 р. на хвилі підвищення цін на газ, що імпортується з Туркменістану і Росії, і внутрішнього попиту, що підвищується.

«Якщо ціни на світовому ринку металів знизяться, темпи зростання дефіциту рахунку зовнішніх операцій можуть прискоритися. У середньостроковій перспективі можливе погіршення умов зовнішньої торгівлі разом із високою інфляцією можуть привести до збільшення тиску на гривню і де-факто покласти край режиму фіксованого валютного курсу», - наголошується в повідомленні.

Крім того, S&P зазначає, що державний бюджет України на 2008 рік не тільки відображає переоцінку урядом зобов`язань приватного сектора перед приватними вкладниками банків, але також включає держгарантію частини боргу НАК «Нафтогаз» у розмірі близько 2% ВВП. «Це заходи короткострокового характеру, а не довготривала реструктуризація контрольованої державою компанії, яка несе тягар високої заборгованості перед «Газпромом» й іншими зовнішніми кредиторами. Доти, доки «Нафтогаз» буде вимушений надавати українським муніципалітетам субсидії на газ, що імпортується, він, як і раніше, зазнаватиме великих збитків», - зазначається в повідомленні.

В цілому, S&P вважає, що «популістський підхід у фіскальній і квазіфіскальній політиці нового уряду несе в собі ризик зниження (а не підвищення, як планує уряд) купівельної спроможності, підриву недавно досягнутих економічних результатів, і веде до негативних наслідків для кредитоспроможності уряду України».

Як повідомляв УНІАН, уряд Юлії ТИМОШЕНКО заявив про намір у 2008 році повернути вкладникам Ощадбанку СРСР близько 20 млрд. грн., зокрема, за рахунок надходжень від приватизації. Представники опозиції заявляють, що в держбюджеті на 2008 рік від приватизації передбачено 8 млрд. грн. Ще 12 млрд. грн. уряд Ю.ТИМОШЕНКО сподівається одержати від позапланових доходів від приватизації, але це не зафіксовано в бюджеті.

Наприкінці грудня 2007 року ОАО «Ощадбанк» приступив до створення реєстру вкладників і власників державних цінних паперів, вкладених до 2 січня 1992 року в установах Ощадного банку СРСР, які діяли в Україні.

10 січня ОАО “Ощадбанк” одержав перший цього року транш бюджетних коштів у розмірі 198,2 млн. дол. для проведення компенсаційних виплат. 11 січня банк розпочав перші виплати.