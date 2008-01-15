Європейські стандарти правосуддя можна запровадити в Україні вже незабаром

Європейські стандарти правосуддя можуть бути запроваджені в Україні вже найближчим часом. Про це заявив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК 15 січня у ході зустрічі зі співдоповідачами Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Ренатою ВОЛЬВЕНД та Ханною СЕВЕРІНСЕН, які перебувають в Україні у рамках підготовки доповіді з виконання Україною своїх обов’язків та зобов’язань перед Радою Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, співдоповідачі Ради Європи висловили зацікавлення питаннями реформування юридичної галузі, зокрема судової реформи, перспективами реформуванням прокуратури в Україні, а також підпорядкування пенітенціарної системи Міністерству юстиції.

Український міністр юстиції поінформував експертів Ради Європи про розробку низки законопроектів, в тому числі змін до розділу 8 Конституції України – “Правосуддя”, які мають закласти підвалини кардинальних змін у цій сфері в Україні.

Так, зокрема, у судовій сфері, за словами М.ОНІЩУКА, мають відбутися зрушення, насамперед щодо порядку доступу до суддівської професії та відповідальності суддів. Серед іншого, передбачається змінити існуючий порядок призначення та звільнення суддів, вилучивши цю функцію від державних органів, що несуть в собі політичну складову, та передати ці функції національній магістратурі – Вищій раді юстиції. Планується також запровадити дворічну підготовку суддів як умову доступу до професійної діяльності.

Міністр також повідомив, що Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ передано на розгляд Концепцію реформування кримінальної юстиції, яка лежить в основі розробки нового Кримінально-процесуального кодексу. Прийняття такого кодексу є одним із зобов‘язань України перед Радою Європи, і має на меті гуманізацію кримінальної сфери. Серед іншого, планується змінити роль прокуратури у досудовому слідстві.

Крім того, повідомив міністр юстиції, в найближчі роки планується продемонструвати суттєві зрушення у сфері виконання покарань. Міністр назвав одним з основних пріоритетів Мін’юсту реформи у цій сфері. Зокрема, планується максимально демілітаризувати та гуманізувати кримінальну систему, запровадити підготовку кадрів для системи виконання покарань на базі цивільних учбових закладів, а також звести нові сучасні заклади ув‘язнення, які відповідали б європейським стандартам. Серед найближчих кроків у цьому напрямку Міністр юстиції назвав підпорядкування Мін’юсту Департаменту виконання покарань.

Відповідаючи на зауваження співдоповідачів Ради Європи щодо незначної переваги коаліції у парламенті, що може загальмувати реалізацію згаданих планів, український міністр висловив упевненість, що реформи знайдуть підтримку усіх фракцій Верховної Ради. За словами М.ОНІЩУКА, дані питання не відносяться до гострополітичних сфер, і розглядаються в Україні як загальнонаціональні проблеми.