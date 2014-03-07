Україна відкликає своїх військовослужбовців, що перебувають на навчанні в Росії

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України, в.о. міністра оборони Ігор Тенюх прийняв рішення про розірвання контракту № 173/3/804-1 від 28 грудня 2011 року “Про прийом на навчання у військово-навчальні заклади Міністерства оборони Російської Федерації військовослужбовців Збройних сил України” відповідно до статті 20 цього контракту, а також про дострокове припинення навчання і відкликання військовослужбовців ЗСУ з військово-навчальних закладів Міністерства оборони РФ відповідно до статті 17 та пункту 13.5 статті 13 контракту, та відповідно до чинного законодавства.

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26 військовослужбовців ЗСУ, які проходять навчання у Росії, будуть відкликані до України, де продовжать військову службу.