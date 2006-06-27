Найближчими днями спека не відступить

Завтра у західних областях України очікуються короткочасні дощі, грози, місцями град, на решті території - без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, температура вночі становитиме 15-20°, у південній частині місцями 21-23°, вдень 27-32°, у південних, східних та Дніпропетровській областях до 35°, у Карпатах вночі 10-15°, вдень 20-25°.

29-30 червня утримається мінлива хмарність. 29 червня у західних, а вдень і у північних областях, 30 червня у північних та місцями центральних областях короткочасні дощі, грози, подекуди град; на решті території переважно без опадів. Температура вночі 15-20°, на півдні до 23°; вдень у західних, а 30 червня і в північних областях 24-29°, на решті території 27-32°, у південних областях до 34°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

1-2 липня в Україні, окрім західних областей та півночі Лівобережжя, короткочасні дощі, грози. Температура вночі 1 липня істотно не зміниться, 2 липня 12-17°, на півдні до 20°; вдень 24-30°.

Завтра у Києві та області без опадів. Температура у столиці вночі становитиме 17-19°, вдень близько 30°, по області вночі 15-20°, вдень 27-32°.

29-30 червня очікується мінлива хмарність. 29 червня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, 30 червня короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 15-20°, вдень 29 червня 27-32°, 30 червня 24-29°.

1-2 липня у столиці та області синоптики прогнозують короткочасний дощ, грозу. Температура вночі 1 липня істотно не зміниться, 2 липня - 12-17°, вдень 24-29°.