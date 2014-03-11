В Україні почалася весна: завтра буде сонячний день, температура підніметься до +14°

Свіжа повітряна маса прийде з півночі континенту, тому стовпчики термометрів протягом дня не перевищать +2+9 градусів. І лише в західних областях і в південній частині утримається тепла погода, до +9 +14 градусів, повідомляє Opogode.ua.

Область високого атмосферного тиску, антициклон й надалі будуть головною причиною сухої погоди в Україні, всюди буде світити сонце. Однак атмосферний фронт принесе невеликі дощі у східні області і Крим. На сході, при зниженні температури повітря до нуля градусів і нижче, іноді можливий мокрий сніг.

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Вночі та вранці місцями очікуються тумани.

На заході сухо і ясно. Температура повітря вночі 0-5 тепла, місцями 0-3 морозу, вдень 3-8 тепла, на Закарпатті до +9 +14 градусів.

У північних областях опадів не передбачається. Температура повітря вночі від 4 тепла до 2 морозу, вдень 3-8 градусів тепла.

У центральних областях без опадів. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень 4-9 градусів тепла.

На сході місцями невеликі опади. Температура повітря вночі від 3 градусів тепла до 3 морозу, вдень 2-7 градусів тепла.

На півдні суттєві опади малоймовірні, лише в Криму очікується невеликий дощ. Температура повітря вночі 2-7 градусів тепла, вдень +4 +9, місцями до +12 градусів.

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У Києві ясна суха погода. Температура повітря вночі 1-3 тепла, вдень 6-8 градусів тепла.

Вітер в Україні південно-західний, 5-12 м/с, поривчастий.