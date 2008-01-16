Експерт: рівень довіри між Україною та НАТО зруйнований Януковичем

Керівництво НАТО не дуже вірить в наміри України приєднатись до Плану дій щодо членства в Альянсі.

Про це в інтерв’ю УНІАН сказав директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Григорій ПЕРЕПЕЛИЦЯ.

“Дуже позитивним є те, що і уряд і Президент демонструють намір приєднатись до Плану дій щодо членства в НАТО, але треба зважати, що рівень довіри між Україною і НАТО був зруйнований Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і тому Брюссель зараз надзвичайно обережно і з великою пересторогою ставиться до України”, - сказав Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ.

За його словами, сьогодні офіційний Брюссель не дуже вірить в такі наміри України.

Експерт наголосив, що Україна має продемонструвати, що вона має дійсно серйозні щирі наміри приєднатись до системи колективної безпеки Північноатлантичного альянсу, а для цього треба докласти багато зусиль в першу чергу “розтопити імідж недовіри, який склався у провідних країнах Європи – членах НАТО”.

“Україна – перша в історії Північноатлантичного альянсу країна, яка демонстративно відмовилась від приєднання до Плану дій щодо набуття членства. До цього історія НАТО такого не знала. Таким чином Україна завдала великого удару по іміджу альянсу як по надзвичайно престижному клубу”, - сказав Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ.

Також він не виключив, що Партія регіонів буде намагатись завадити зближенню України з НАТО.

Він нагадав, що Партія регіонів має під своїм контролем багато ЗМІ, в Україні розгорнута мережа антинатовської пропаганди і є можливість використання радянського стереотипу щодо НАТО, особливо в Східних і Південних регіонах.

“Для НАТО важливий консенсус політичної еліти в середині країни і в середині суспільства. Це є великою пересторогою для НАТО”, - сказав Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ.

Як повідомляв УНІАН, виступаючи 14 вересня 2006 року на засіданні Комісії Україна-НАТО у Брюсселі, В.ЯНУКОВИЧ відокремив питання про членство у НАТО від “нормальної взаємовигідної співпраці” з Альянсом. Як наголосив прем’єр, “ми досягли головного – відокремили питання про членство в НАТО від нормальної взаємовигідної співпраці з Альянсом. Це ключовий орієнтир для подальшої роботи уряду в напрямку відносин з Альянсом. Віднині питання про входження України до НАТО буде вирішуватись на загальнонаціональному референдумі. Час покаже, коли виникне необхідність його проведення”.

Водночас після засідання В.ЯНУКОВИЧ заявив про неготовність України починати виконання Плану дій для здобуття членства в НАТО. «Ми пояснили, що через політичну ситуацію в Україні ми повинні взяти паузу. Прийде час, коли буде ухвалене остаточне рішення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.