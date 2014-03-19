Кримчани масово переселяються до інших регіонів України - Мінсоцполітики

Мінсоцполітики повідомляє, що бере під особистий контроль забезпечення цих громадян усіма видами державної соціальної підтримки за місцем їхнього тимчасового перебування.

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Міністерство підготувало інформаційний лист для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

У листі, зокрема, зазначається, що для отримання всіх видів державної соціальної підтримки, зокрема пенсії, допомоги, компенсації тощо громадянам необхідно звернутися до найближчого органу соціального захисту населення або управління Пенсійного фонду України.

Основні документи, які необхідно мати при собі (за наявності): паспорт; посвідчення отримувача пенсії, допомоги, пільговика; довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.

Там громадянам також допоможуть отримати інформацію з усіх питань, які хвилюють Вас на даний час, зокрема з питань розселення, медичного обслуговування, організації навчання та виховання дітей у дошкільних та шкільних навчальних закладах, а також щодо працевлаштування.

З усіх цих питань можна безкоштовно звернутися за телефоном "гарячої лінії": 0-800-507-309.

Крім того, для отримання допомоги можна звернутися на "гарячу лінію":

Пенсійного фонду – 0-800-503-753;

Державного центру зайнятості – 0-800-505-060, 730 - з мобільного телефону;

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності – 0-800-501-892;

телефон довіри Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань – 0-800-501-383.

Додаткова інформація – на веб-сайті Мінсоцполітики: www.mlsp.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, 16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100 % тих, хто брав у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня президент РФ Володимир Путін попросив парламент прийняти до складу Росії два нових суб'єкти - Крим і Севастополь.

Того ж дня в Кремлі Путін, нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Володимир Константинов і «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення в складі РФ нових суб'єктів.