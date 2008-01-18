Туркменія відмовилася підтримувати Росію в новій газовій війні з Україною

Глава "Газпрому" Олексій Міллер вчора прийняв нового керівника НАК "Нафтогаз України" Олега Дубину. Сторони виклали одна одній свої претензії. Тепер "Нафтогазу" належить знайти $1,2 млрд для оплати боргу перед "УкрГаз-Енерго", а "Газпрому" – спосіб зберегти присутність на внутрішньому ринку України, пише " Коммерсантъ-Україна ". Як аргументи Київ використовує зростання вартості транзиту, Москва – газу. Але Росія вчора втратила в цій суперечці важливого союзника – Туркменію.

Як повідомляє видання, Олег Дубина запропонував "Газпрому" переглянути ставку транзиту на російський газ територією України в II півріччі. Він також підтвердив наміри уряду Юлії Тимошенко узяти під контроль внутрішній ринок газу України, обмеживши частку на ньому ЗАТ "УкрГаз-Енерго" (у ньому "Газпром" через RosUkrEnergo володіє 25%) з 70% до 7%. Олексій Міллер, як розповіло знайоме з ходом переговорів джерело, у відповідь "показав, як виростуть ціни на газ, якщо зміняться транзитні ставки". Ціновий орієнтир був цілком офіційно названий напередодні членом правління "Газпрому" Костянтином Чуйченком – $314,7 за тисячу кубометрів замість $179,5. Крім того, обговорювався борг "УкрГаз-Енерго" перед компанією RosUkrEnergo (RUE), яка виступає постачальником газу до України, у розмірі $830 млн., а також борг "Нафтогазу" перед "УкрГаз-Енерго" – $1,2 млрд.

Як розповідають джерела Ъ в "Газпромі", зустріч була короткою – не більше двох годин – і носила в першу чергу ознайомлювальний характер. Після того, як сторони позначили свої позиції, пан Дубина повернувся до Києва, а пан Міллер вирушив до Болгарії разом з президентом Володимиром Путіним. Там глава "Газпрому" візьме участь в переговорах по газопроводу "Южный поток". Науковий керівник російської Вищої школи економіки Євгеній Ясин вчора в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" пояснив, що за допомогою цього проекту Росія "прагне уникнути зони ризику, пов`язаної з Україною".

Але одного з можливих стратегічних союзників в діалозі з Україною Росія вчора втратила. Постачання Україні 740 млн. кубометрів російського газу за високою ціною Костянтин Чуйченко пояснював недопостачаннями 40 млн. кубометрів на добу середньоазіатського газу. Основним його постачальником є Туркменія. Проте МЗС цієї країни вчора виступив зі спростуванням скорочення постачань: "Туркменія повністю виконує свої зобов`язання в строгій відповідності з умовами, передбаченими контрактом, здійснює постачання туркменського природного газу до Росії". Джерела, близькі до "Казтрансгазу" і RUE, пояснили, що останнім часом зупинені постачання узбецького газу (приблизно на 30 млн. кубометрів на добу). Але постачання з Туркменії, за даними співбесідників Ъ, теж йдуть у скороченому об`ємі. Таким чином, Туркменія демонстративно вирішила не підтримувати Росію в новій газовій війні з Україною.

Проте питання ставки транзиту і цін на газ поки обговорюється неофіційно і в майбутньому часі. Єдиний чіткий аргумент залишається у "Газпрому" – це заборгованість українських компаній. Прес-секретар "УкрГаз-Енерго" Віталій Кисель вчора пояснив, як утворився борг "УкрГаз-Енерго" у розмірі $830 млн. перед RUE. Причина – "додаткова закупівля значних об`ємів газу в підземних сховищах України для подальшого забезпечення газового балансу країни і безперебійного газопостачання національних споживачів в опалювальному сезоні-2008/09". Для погашення боргу будуть використані кредити. Директор East European Gas Analysis Михайло Корчомкін вважає нелогічним купувати зараз газ в ПСГ на перспективу, оскільки взимку він дорожчий, ніж після закінчення опалювального періоду.