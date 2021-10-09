Серед обвинувачених – поліцейські, працівники витверезника та лікар.

Правоохоронці Вроцлава висунули звинувачення дев’ятьом особам у справі про смерть 25-річного українця Дмитра Никифоренка.

Як пише RMF24, це поліцейські, працівники витверезника, співробітник керівництва центру і лікар.

Дев’ятий фігурант справи – співробітник витверезника – був затриманий поліцією сьогодні зранку.

Прокурор висунув звинувачення трьом поліцейським у порушенні службових повноважень, жорстокому поводженні з затриманим і смертельному побитті.

Читайте також"Одному щелепу вже зламали": на Закарпатті батьків попередили про біженців-педофілів (фото, відео)Четвертому, як повідомляється, висунули звинувачення у наданні дозволу фізичного насильства щодо утримуваної у витверезнику особи.

Двох співробітників центру звинуватили у застосуванні фізичного насильства до затриманого і смертельному побитті.

За даними прокуратури, лікар центру не провів адекватний огляд здоров’я побитого хлопця, внаслідок чого настала смерть.

Керівника центру звинуватили у підбурюванні медпрацівників до перешкоджання розслідуванню і підробці медичної документації щодо перебування затриманого у центрі.

Щодо двох співробітників поліції подані клопотання про тримісячний арешт, але суд прохання обвинувачення не задовольнив через незгоду з юридичною класифікацією, хоча й врахував зібрані правоохоронцями докази.

Рішення суду оскаржать.

"Докази, насамперед у вигляді моніторингових записів і результатів розтину потерпілого, наочно демонструють правомірність пред’явлених підозрюваним звинувачень", – цитує видання прес-службу прокуратури.

Інші підозрювані наразі перебувають під наглядом поліції, їм заборонено спілкуватися з конкретними особами та виїжджати з країни.

Лікаря відсторонили від медичної практики на час суду.

Трьом поліцейським і двом співробітникам витверезника загрожує до 10 років позбавлення волі. Іншим – до 5 років.

Смерть Дмитра Никифоренка у Польщі: деталі

Дмитра Никифоренка затримали у Вроцлаві ще наприкінці липня, коли чоловік повертався з роботи на автобусі, нібито напідпитку. Водій автобуса висадив хлопця, нібито тому що той бив головою у вікно, і викликав рятувальників. Ті в свою чергу викликали поліцію.

Польське видання "Газета виборча" отримало відео з витверезника, куди доправили українця. Як пише видання, з відео видно, що Дмитро агресивно не поводився, але польські правоохоронці стали його бити. Накинулися ушістьох, били кулаками, кийком і душили, притискаючи голову до підлоги коліном. Півгодинне катування Дмитро Никифоренко не витримав, лікарі реанімувати його не змогли.

За інформацією видання, за фактом смерті українця відкрито справу за статтею про ненавмисне доведення до смерті людини. Винуватцям загрожує до п'яти років ув'язнення. На цей час відомо, що чотирьох поліцейських відсторонили від служби, а ще двох звільнили.

25-річний Дмитро приїхав до Вроцлава на заробітки й працював на будівництві. Хлопець планував у вересні одружитися з українкою, з якою познайомився в Польщі.

Автор: Яна Ставська