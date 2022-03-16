Згідно з попереднім прогнозом, якщо війна в Україні затягнеться, то країна може втратити соціально-економічні досягнення, здобуті за 18 років.

90% українців можуть стикнутися з бідністю у разі посилення війни, що відкине Україну й увесь регіон на кілька десятиліть назад.

Про це свідчать попередні оцінки експертів Програми розвитку ООН, йдеться у прес-релізі ПРООН в Україні, переданому УНІАН.

"Згідно з попереднім прогнозом, опублікованим сьогодні Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН), якщо війна в Україні затягнеться, то країна може втратити соціально-економічні досягнення, здобуті за 18 років, при цьому майже третина населення житиме за межею бідності, а ще 62% постануть перед високим ризиком зубожіння протягом наступних 12 місяців", - сказано у прес-релізі.

У ПРООН зазначили, що приєднуються до ініціативи кризового координатора ООН в Україні, що полягає у використанні багатоцільової грошової допомоги, яка могла б допомогти охопити якнайбільшу кількість людей по всій країні.

Наприклад, за попередніми оцінками ПРООН, перерахування близько 250 млн доларів на місяць частково компенсує втрату доходів 2,6 млн осіб.

Більш амбіційна допомога, що забезпечить базовий дохід у розмірі 5,50 доларів в день на особу, може становити 430 млн доларів на місяць, виходячи з початкових оцінок.

Зазначається, що ПРООН працює в усіх 24 областях України з більш ніж 332 міськими адміністраціями, 15 хабами організацій громадянського суспільства і понад 17 бізнес-об’єднаннями малих і середніх підприємств по всій країні.

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