Кримчани, що залишили півострів, можуть відновити паспорт у будь-якому відділенні ДМС

10:12, 26 березня 2014
Суспільство
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Кримчани, які змушені залишити півострів, можуть вклеїти фото або відновити втрачений паспорт у будь-якому відділенні Державної міграційної служби України.

Втрачені паспорти відновлять / molbuk.ua

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДМС України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, голова Державної міграційної служби України Сергій Радутний підписав роз’яснення територіальним органам ДМС стосовно можливості обслуговування з паспортних питань громадян, які зареєстровані в АР Крим та Севастополі, за місцем звернення на всій території України. Мова йде про відновлення втраченого паспорта громадянина України, вклеювання до нього фотографій по досягненню 25-ти та 45-річного віку, заміну паспорта у зв’язку зі зміною прізвища та з інших причин.

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Таким чином, зазначені категорії осіб можуть отримати паспортні послуги у найближчому підрозділі ДМС України за місцем прибуття.

При цьому в прес-службі звернули увагу, що спрощення стосується лише громадян, зареєстрованих на Кримському півострові. Громадяни інших регіонів України можуть отримати зазначені послуги виключно за місцем проживання.

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