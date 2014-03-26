Кримчани, що залишили півострів, можуть відновити паспорт у будь-якому відділенні ДМС
Кримчани, які змушені залишити півострів, можуть вклеїти фото або відновити втрачений паспорт у будь-якому відділенні Державної міграційної служби України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДМС України.
Зокрема, як зазначається в повідомленні, голова Державної міграційної служби України Сергій Радутний підписав роз’яснення територіальним органам ДМС стосовно можливості обслуговування з паспортних питань громадян, які зареєстровані в АР Крим та Севастополі, за місцем звернення на всій території України. Мова йде про відновлення втраченого паспорта громадянина України, вклеювання до нього фотографій по досягненню 25-ти та 45-річного віку, заміну паспорта у зв’язку зі зміною прізвища та з інших причин.
Читайте такожУкраїнських військових з Криму будуть вивозити залізничним транспортом
Таким чином, зазначені категорії осіб можуть отримати паспортні послуги у найближчому підрозділі ДМС України за місцем прибуття.
При цьому в прес-службі звернули увагу, що спрощення стосується лише громадян, зареєстрованих на Кримському півострові. Громадяни інших регіонів України можуть отримати зазначені послуги виключно за місцем проживання.