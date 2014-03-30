МВС затримало 11 підозрюваних у вбивстві інспекторів ДАІ під Києвом

Співробітники правоохоронних органів затримали 11 осіб за підозрою в нападі 2 березня на пост Державтоінспекції «Биківня» під Києвом, унаслідок якого було вбито трьох інспекторів ППС, повідомляє Радіо Свобода.

За повідомленням Міністерства внутрішніх справ, у Тернопільській області правоохоронці затримали групу з 9 осіб, у яких вилучили велику кількість зброї. Серед затриманих був 17-річний житель Києва, в якого працівники міліції знайшли та вилучили пістолет Макарова.

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«Після перевірки інформації про пістолет по базі даних зброї, яку розшукує міліція, було встановлено, що цей пістолет є особистою табельною вогнепальною зброєю одного з інспекторів ДАІ, що загинули на посту ДАІ «Биківня», – наголошено в повідомленні.

Раніше, 21 березня, на брифінгу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про затримання організатора та одного з учасників нападу на пост ДАІ. Співробітники міліції затримали 25-річного жителя міста Києва, який є неформальним лідером руху «Білий молот». Трохи раніше було затримано його спільника, 22-річного жителя Сумської області. У затриманих було вилучено речові докази, що свідчать про їхню безпосередню участь у нападі.

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У МВС України зазначають, що затриманих громадян обґрунтовано підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років або довічне позбавлення волі.

У МВС також стверджують, що інформація, яку поширюють на деяких інтернет-сайтах та в соціальних мережах про те, що нібито до одного з підозрюваних у цій справі співробітники міліції застосовували тортури чи побиття, не відповідає дійсності.

Другого березня було скоєно вбивство трьох співробітників Державної автомобільної інспекції МВС України в місті Києві. Злочинці в упор розстріляли з вогнепальної зброї інспекторів столичного полку Державної патрульної служби під час виконання ними службових обов’язків.