Луценко та Черновецький побилися в Секретаріаті Президента

У будинку Секретаріату Президента сталася сутичка між міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком і мером Києва Леонідом Черновецьким.

Про це повідомляють інформовані джерела "Української правди".

За їх словами, під час засідання Ради нацбезпеки, присвяченому земельним питанням, Черновецький звинуватив Луценка, що той погрожував посадити сина мера Києва в тюрму і в обмін вимагав землю в столиці.

Пристрасті на якийсь час вдалося вгамувати.

Але коли Ющенко і Балога залишили залу засідань, Луценко, за однією версією, завдав Черновецькому один удар в обличчя, за іншою – вдарив двічі, в тому числі нижче пояса.

Як повідомила газеті «Сегодня» заступник Черновецького Ірена Кільчицька, у мера скривавлене обличчя, йому викликали швидку, є підозра на струс мозку.