Китай вийшов на перше місце в світі з видобутку золота

Китай став лідером у галузі золотовидобутку за підсумками 2007 року, повідомило у п`ятницю видання Financial Times.

Більше ста років лідером в цій галузі вважалася Південна Африка. За минулий рік Китай виробив 276 тонн золота, що перевищує обсяг виробленого в 2006 році дорогоцінного металу на 12%. Південна Африка торік виробила 272 тонни золота.

Крім того, Китай - найбільший в світі виробник алюмінію, цинку і свинцю. Країна стоїть на другому місці з виробництва олова і входить до першої десятки країн-виробників нафти, нікелю і срібла.

Ціни на золото перевищили позначку в 900 доларів за трійську унцію 14 січня 2008 року. На початку 2008 року був побитий рекорд вартості золота, встановлений 1980 року - 850 доларів.

У період з 2000 по 2007 рік обсяг світового видобутку золота скоротився на 6,7%. За цей же період вартість трійської унції золота злетіла з 270 до 850 доларів.