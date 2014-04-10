Шість українських радіостанцій призупинили мовлення в Криму

Згідно з повідомленням на офіційному сайті групи, таке рішення було ухвалене у зв'язку з виникненням юридичних і технічних проблем забезпечення FM-трансляцій на території півострова.

«Сьогодні ми не говоримо про відхід компанії з кримського ринку, - швидше це позиція вичікування слушної нагоди перезавантажити мовлення на кримських хвилях», - процитувала прес-служба генерального продюсера радіогрупи Віталія Дроздова.

При цьому в повідомленні наголошується, що всі шість радіостанцій зараз транслюються через мережу Інтернет.

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«Ефіри всіх без винятку радіостанцій «ТАВР Медіа», як і раніше, доступні на офіційних сайтах кожної з радіостанцій», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня в АР Крим із масовими фальсифікаціями відбувся нелегітимний референдум про входження півострова до складу Російської Федерації, якому передувала майже тритижнева окупація Криму російськими військовими. Згідно з результатами плебісциту, які не були визнані ні Україною, ні світовою спільнотою, більш як 95% кримчан проголосували за вихід Криму зі складу України і приєднання його до РФ. 18 березня в Кремлі було підписано угоду про прийняття АР Крим і Севастополя до складу Росії.

Профільні організації та підприємці вважають, що військова окупація Кримського півострова Російською Федерацією дестабілізує ситуацію в Криму, що може призвести до закриття частини кримських підприємств і ускладнення роботи бізнесу в регіоні.

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Довідка УНІАН. «ТАВР Медіа» - одна з найбільших українських радіогруп, якій належать права на ексклюзивне розміщення реклами на радіостанціях «Русское Радіо», «Хіт FM», «Kiss FM», «Radio ROKS», «Радіо Мелодія» і «Радіо Relax». Сукупна частка ринку серед груп мережевих і київських радіостанцій України становить 31%.