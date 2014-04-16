У Черкасах встановили блокпости на в'їздах до міста

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, охорону на новостворених блокпостах несуть співробітники Державтоінспекції, патрульної служби та представники громадських організацій. У зв’язку з ситуацією, яка склалася в східних областях України, наказом начальника УМВС області створено єдиний оперативний штаб, до складу якого увійшли працівники міліції та представники громадськості.

Від вечора 15 квітня на території Черкас свою діяльність розпочали блокпости та мобільні групи, які працюють в цілодобовому режимі. Їхнє основне завдання: недопущення на територію області вогнепальної зброї, боєприпасів та екстремістів, а також забезпечення правопорядку в регіоні. Подібні блокпости в найкоротший термін з’являться у всіх райцентрах області.

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Під посилену охорону взято ряд особливо важливих об’єктів області. Створено слідчо-оперативні групи швидкого реагування, які в разі виникнення складних ситуацій в найкоротший термін здатні приступити до виконання покладених на них завдань.