Кримських татар починають звільняти з роботи - Джемілєв

Про це в ефірі "Громадського телебачення" розповів народний депутат Мустафа Джемілєв, повідомляє «Українська правда».

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"Ситуація в Криму гнітюча. На кожному кроці перевірки документів. Люди не знають, що робити. Тих кримських татар, які не хочуть ставати громадянами Росії, по суті, змушують, бо якщо вони не будуть отримувати російські паспорти, то вони не зможуть влаштуватися на роботу", - сказав він.

"Тих, хто відмовляється брати паспорти - вже починають виганяти з роботи. Під питанням також право власності", - розповів Джемілєв.