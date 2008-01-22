Буш стимулює економіку США, а фондові ринки трусяться в усьому світі

Президент США Джорж Буш не виключає вжиття додаткових заходів для стимулювання економіки країни, крім уже заявленого скорочення податкового навантаження на 150 млрд. дол., повідомила прес-секретар Білого дому Дана Періно. Вона не сказала "відкритим текстом", що Білий дім пропонує збільшити заявлену суму, але при цьому і не виключила такої можливості. Прес-секретар зазначила, що Білий дім не прогнозує настання рецесії, а говорить лише "про зниження темпів зростання" економіки, передає Associated Press. При цьому вона відмовилася коментувати обвал ринків, пославшись на те, що Білий дім "не коментує щоденні рухи ринку".

19 січня Дж.Буш запропонував скоротити податкове навантаження на 1% ВВП, або 140-150 млрд. дол., для стимулювання економіки країни, що викликало занепокоєння інвесторів щодо можливого настання економічної рецесії в США. Внаслідок цього другий день спостерігається падіння провідних індексів на світових фондових ринках.

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