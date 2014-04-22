Мобілізовані українці будуть отримувати таку ж зарплату, як і контрактники, - Кабмін

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

"Встановити, з 18 березня 2014 військовослужбовцям, які проходять військову службу за призивом за мобілізацією, на особливий період, грошове забезпечення у порядку і розмірах, установлених для осіб офіцерського складу, осіб рядового сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом", - йдеться у відповідному постанові Кабміну.

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Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, у Міноборони запевнили, що уважно ставляться до мобілізації громадян до лав Збройних сил та не призивають будь-кого.