Мобілізовані українці будуть отримувати таку ж зарплату, як і контрактники, - Кабмін
17:33, 22 квітня 2014Суспільство
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Арсеній Яценюк підписав постанову про виплату мобілізованим українцям грошового забезпечення в такій же сумі, яку отримують солдати контрактної служби.
Мобілізовані українці будуть отримувати таку ж зарплату, як і контрактники / REUTERS
Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.
"Встановити, з 18 березня 2014 військовослужбовцям, які проходять військову службу за призивом за мобілізацією, на особливий період, грошове забезпечення у порядку і розмірах, установлених для осіб офіцерського складу, осіб рядового сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом", - йдеться у відповідному постанові Кабміну.
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Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, у Міноборони запевнили, що уважно ставляться до мобілізації громадян до лав Збройних сил та не призивають будь-кого.
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