Польща скоротила перелік документів на отримання візи

Польща суттєво скоротила перелік документів, необхідний для отримання візи. Дотепер українці нарікали на невиправдано велику кількість паперів, які доводилося подавати у польські консульства.

В оновленому переліку вже немає згадки про трудову книжку, довідку з роботи про розмір зарплати. Також не потрібен ідентифікаційний номер, ксерокопії сторінок українського паспорта з особистими даними, і довідка про наявність банківського рахунку. Остання вимога викликала чи не найбільше нарікань від громадян. Втім, в офіційному переліку є зауваження, що консул може вимагати підтвердження працевлаштованості чи наявності коштів. Перелік документів став значно коротшим, чого не скажеш про черги. І надалі сотні громадян вдень і вночі стоять за візою біля консульства Польщі у Львові. „Я з дев’ятого числа сюди приїжджаю. У мене є документ на робочу візу, і я не можу її отримати. День у день я мерзну зранку до вечора”, - каже громадянка, що очікує у черзі. Для вирішення проблеми з чергами влада міста та області запропонувала консульству тимчасове приміщення, аби збільшити кількість віконечок для обслуговування громадян.

Німецька хвиля