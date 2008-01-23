40% українських дітей вживають спиртне

У вітчизняного алкоголізму “дитяче личко”, пише видання “Киевские ведомости”. Майже кожен другий український старшокласник двічі на тиждень вживає спиртні напої, свідчить дослідження.

Інша яскрава особливість національного алковживання - пивна залежність. Наркологи впевнені – пивний алкоголізм страшніший за звичайний. Адже він розвивається не так швидко й помітно, як горілчаний, але згодом переростає у тяжку форму.

40% українських дітей у віці від 14 до 18 років п’ють спиртне. Статистика показує, що на 5-7 років вкорочують собі життя ті, хто зловживає алкоголем.

ICTV