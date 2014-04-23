Кабмін створює спецкомісію, яка фіксуватиме факти катувань у СІЗО та в'язницях

Кабінет міністрів прийняв рішення про створення спеціальної комісії при Міністерстві юстиції, яка займатиметься фіксуванням фактів нелюдського поводження із затриманими в СІЗО та в'язницях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко під час брифінгу в Кабміні.

Він нагадав, що Європейська комісія з протидії катувань надіслала Україні звіт про ситуацію в країні за минулий рік. “Сьогодні уряд України прийняв рішення щодо оприлюднення цього звіту. Мова йде про ті факти катувань і нелюдського поводження, які мали місце в минулому році і які були зафіксовані міжнародними експертами, і вперше за всю історію української незалежності уряд прийняв рішення цей звіт оприлюднити”, - зазначив міністр.

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Він підкреслив, що сьогодні урядом України було прийнято рішення щодо реакції на ті факти, які були встановлені міжнародними експертами. За словами Петренка, прийнято рішення про створення спеціальної комісії при Мін'юсті, в яку ввійдуть народні депутати, представники правозахисних організацій, представники Мін'юсту та пенітенціарної служби.

“Ця комісія матиме право доступу до затриманих і ув'язнених у будь-яких тюрмах, у будь-яких СІЗО. Фактично вперше в Україні ми надаємо можливість правозахисним організаціям мати контакт із затриманими для того, щоб фіксувати факти нелюдського поводження з ними з боку відповідних адміністрацій цих в'язниць”, - пояснив Петренко.

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Він також додав, що уряд прийняв рішення доручити Міністерству юстиції і правоохоронним органам негайно відсторонити керівників тих СІЗО і в'язниць, де були встановлені такі факти катувань, і терміново порушити кримінальні провадження.

Петренко уточнив, що згідно зі звітом, факти нелюдського поводження із затриманими зафіксовані у виправній колонії №3 в Кривому Розі, в Одеському СІЗО, в Дніпропетровському СІЗО, в Кривому Розі. “По цим установам сьогодні прийнято рішення відсторонити відповідних співробітників СІЗО. Сьогодні Генеральна прокуратура за дорученням уряду повинна прийняти рішення щодо процесуальних заходів в рамках кримінальних справ. Ми чітко розуміємо, що комісія, яка буде створена, першими своїми завданнями поставить виїзд до цих установ для того, щоб провести комплексну перевірку їхньої діяльності, поспілкуватися з ув'язненими і, можливо, виявити навіть ті факти, які не потрапили до звіту Європейської комісії», - сказав глава Мін’юсту.