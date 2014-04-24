У Харкові внаслідок зіткнення двох трамваїв постраждало семеро людей



Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, аварія сталася сьогодні, 23 квітня, близько 13:00 на Рогатинському проїзді.

Водій трамваю, рухаючись в напрямку вулиці Енгельса за маршрутом №20 (пр. Перемоги – Південний Вокзал), не вибрав безпечної швидкості руху та врізався у трамвай, що рухався в тому ж напрямку попереду за маршрутом №12 (Новожаново – Лісопарк).

Внаслідок пригоди водій трамваю маршруту №20 (37-річний чоловік) та п’ять його пасажирів (жінки 1977, 1944, 1952, 1947, 1936 років народження), а також пасажир трамваю маршруту №12 (49-річна жінка) з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.