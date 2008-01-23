Збори акціонерів «Укрнафта» не відбулися через відсутність кворуму

Заплановані на сьогодні, 23 січня, позачергові збори акціонерів ВАТ «Укрнафта» не відбулися через відсутність кворуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар рахункової комісії.

За його словами, для участі в зборах акціонерів реєструвалися 59 акціонерів і їхніх представників, які сукупно володіють 253669 акціями компанії, що становить 0,47% загальної кількості акціонерів.

Як повідомляв УНІАН, до порядку денного зборів було включено три питання:

- звіт Ревізійної комісії про проведену роботу за 2006 рік, висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту і балансу ВАТ «Укрнафта» за 2006 рік;

- затвердження річного звіту, балансу ВАТ «Укрнафта» за 2006 рік;

- розподіл прибутку ВАТ "Укрнафта” за 2006 рік, затвердження термінів і порядку виплати дивідендів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».

У 2006 році «Укрнафта» збільшила чистий прибуток на 29%, або на 542,359 млн. грн., порівняно з 2005 роком, до 2 млрд. 412,56 млн. грн.+