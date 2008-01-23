Україна вже не хоче брати ставку транзиту зі стелі

Українська сторона вже має ряд напрацювань і пропозицій щодо встановлення нової методики ціни на транзит газу, які можуть бути запропоновані російським партнерам на переговорах вже цього року.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що визначення ставки транзиту російського природного газу територією України до Європи має відбуватися за схемою, зрозумілою обом сторонам - Росії та Україні.

«Ставка транзиту не повинна братися зі стелі, повинна визначатися за зрозумілою й прийнятною формулою, як це відбувається в Європі на принципах Європейської енергетичної хартії. Це одне з принципових питань», - сказав він.

При цьому Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, до сьогоднішнього дня ставка на транзит визначалася за не зовсім зрозумілою і прозорою формулою.

На думку Б.СОКОЛОВСЬКОГО, для уникнення можливих суперечностей у зазначеному питанні сторони в процесі переговорів повинні визначити «зрозумілий алгоритм» розрахунків ставки. При цьому з урахуванням низки чинників, зокрема з урахуванням технічних питань, пов`язаних зі станом і обслуговуванням української газотранспортної системи, сторони на переговорах зрештою повинні дійти компромісного варіанту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 січня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Україна та Росія повинні провести переговори щодо ставки транзиту російського газу територією нашої країни.

Прем`єр зазначила, що Росія в три рази підвищила ціну на газ для України, водночас транзитна ставка не змінилася.

«Тому прийшов час провести дискусію між Україною та Росією щодо вартості ставок транзиту російського газу через територію України до Європи», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що вже доручила фахівцям провести аналіз щодо функціонування транзитних систем і цін на такі послуги в інших країнах.

«І з такими аргументами, якщо ми говоримо про ринкові ціни, можна вийти на переговорний процес із Росією», - сказала прем`єр-міністр.

Нагадаємо, що в грудні 2007 року тижневик "Дзеркало тижня" з посиланням на радника голови правління "Нафтогаз України" Юрія ВІТРЕНКА повідомив, що, за розрахунками компанії, економічно обгрунтована ставка транзиту газу територією України має становити в 2007 році 7,48 дол. за тис. кубометрів на 100 км, у 2008 році - 9,32 дол.

20 січня в інтерв`ю телеканалу «Інтер» Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав усіх «навіть не дискутувати» з приводу перегляду ціни на транзит газу територією України.

Президент зазначив, що відносини на цьому ринку будуються дуже складно. Він підкреслив, що порушення питання щодо тарифів на транзит призведе до порушення питання про підвищення ціни на газ для України.

Зараз ставка транзиту газу територією України становить 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. У 2007 році ставка становила 1,6 дол.

Довідка УНІАН. 4 грудня 2007 року Росія та Україна погодили ціну газу на 2008 рік на рівні 179,5 дол. за тисячу кубометрів на кордоні з Україною. Ставка за транзит російського газу територією України з 2008 р. становитиме 1,7 дол. за тисячу кубометрів на 100 км, територією Росії для України - 1,7 дол. за тисячу кубометрів на 100 км.

5 грудня 2007 року Україна та Росія підписали контракти на поставки природного газу в 2008 році. Контракти було підписано між RosUkrEnergo A.G. (Швейцарія) і ЗАТ "УкрГаз-Енерго".