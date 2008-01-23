Знецінені вклади Ощадбанку СРСР можна отримати вдома

Українське державне підприємство поштового зв`язку (УДППЗ) «Укрпошта» планує почати перші виплати з доставки громадянам України компенсації втрат від знецінених вкладів в установах Ощадбанку СРСР наступного тижня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

«Передбачається перші виплати здійснити наступного тижня, мірою надходження виплатних документів з Ощадбанку», - наголошується в повідомленні.

В «Укрпошті» створена робоча група під керівництвом заступника гендиректора підприємства Галини НЕЛЕПИ, яка відпрацювала порядок компенсаційних виплат через «Укрпошту» і взаємодії філіалів підприємства з установами Ощадбанку.

«Для "Укрпошти" надання такого виду послуг є звичайною роботою», - наголошується в повідомленні прес-служби, проте для зручностей клієнтів і, чекаючи на великий обсяг роботи, підприємство розглядає можливість створення у разі необхідності додаткових робочих місць, а також можливість перегляду режиму роботи об`єктів поштового зв`язку, графіків роботи листонош.

Довідка УНІАН. Згідно з постановою Кабміну від 17 січня 2008 року №15 «Про внесення змін до п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року №1» ("Про виплату в 2008 році громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 року до установ Ощадного банку СРСР»), кожен вкладник Ощадбанку може одержати компенсації втрат за вкладами, що належать йому, у відділенні поштового зв`язку або з доставкою їх листоношею додому.

Кошти відділеннями «Укрпошти» мають бути доставлені і виплачені заявникам не пізніше за п`ять робочих днів з дати подачі ними заяви до Ощадбанку.

Вартість послуг «Укрпошти», згідно з цією постановою, оплачуються Ощадбанком за рахунок коштів держбюджету в межах 0,5% сум фактично доставлених і виплачених «Укрпоштою».