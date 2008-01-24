Троє львів’ян нагріли польську фірму на 80 тисяч євро

Львівські правоохоронці розслідують кримінальну справу, яка була порушена окружною прокуратурою польського міста Перемишля за фактом шахрайства громадянами України, мешканцями Львівщини, які завдали збитків одній з польських фірм на суму 83 тис. 430 євро.

Про це кореспондента УНІАН поінформувало джерело у правоохоронних органах Львівщини.

За даними джерела, польська прокуратура, яка передала правоохоронцям Львівщини матеріали кримінальної справи, встановила, що у листопаді 2007 року троє жителів Стрийського району Львівської області в Підкарпатському воєводстві Польщі подали підроблені документи на митний склад однієї з фірм, унаслідок чого незаконно заволоділи електротоварами на суму понад 83 тисячі євро.

Зараз по даній кримінальній справі триває слідство.