Організатори концертів проти збільшення податку на гастролі іноземних артистів

Організатори концертів протестують проти збільшення податку на гастролі іноземних артистів, яке ініціюють народні депутати.

Про це заявив на прес-конференції в УНІАН керівник компанії «Єврошоу», яка протягом 20 років організовує концерти іноземних артистів в Україні, Сергій ГАЛУЗІН.

С.ГАЛУЗІН нагадав, що група народних депутатів зареєструвала в парламенті проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про гастрольні заходи в Україні» (щодо ставки збору за проведення гастрольних заходів та цільового використання надходжень від збору).

С.ГАЛУЗІН зазначає, що згідно з ініційованими змінами до Закону України «Про гастрольні заходи в Україні», пропонується збільшити відсоткову ставку з концертів іноземних артистів з трьох відсотків, який існує на даний момент і також стосується вітчизняних артистів, до двадцяти відсотків.

Керівник «Єврошоу» просить звернути увагу, що цей податок будуть вимушені сплачувати громадяни України у вигляді підвищеної ціни на квитки, тому що жоден артист не зменшить свій гонорарний фонд, а «світові зірки взагалі оминатимуть нашу країну».

С.ГАЛУЗІН додав, що депутати, які ініціюють даний законопроект, посилаються на європейську практику, але, за його словами, такої практики в Європі немає і взагалі немає жодного податку на відвідування концертів.

Організатор концертів також зазначає, що збільшення податку для концертів за участю іноземних виконавців взагалі створює умови для руйнування музичного ринку України, який тільки почав нормалізуватися.

Присутній на прес-конференції представник агентства «Аншлаг» Олег КОВАЛЕВСЬКИЙ зауважив, що фахівці, які мають найбільший досвід у цій галузі, готові запропонувати свої послуги для створення справжнього європейського законодавчого поля на музичному ринку України.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат з фракції “НУ-НС”, лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО ініціював прийняття у Верховній Раді України законопроекту “Про внесення змін до Закону України “Про гастрольні заходи в Україні”. Законопроектом передбачено збільшення з 3% до 20% ставки збору для гастрольних заходів за участю закордонних виконавців. Ю.КОСТЕНКО зазначив, що згідно з законодавством Російської Федерації, “український виконавець платить 18% доходів, які отримали під час кожного концерту”.

Ю.КОСТЕНКО також повідомив, що за даними профільного комітету парламенту України, зокрема, в один з попередніх років закордонними гастролерами з України було вивезено 400 мільйонів гривень.