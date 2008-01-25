Львівська залізниця радить утриматися від поїздок до Польщі

Львівська залізниця радить пасажирам у найближчі декілька днів утриматися від поїздок до Польщі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Львівської залізниці.

Згідно з повідомленням, 24 січня Львівська залізниця одержала телефонограму з Польщі, в якій зазначається, що у зв`язку зі страйком працівників залізничного відділення митного управління на прикордонних станціях Медика, Верхрата і Ізов польські залізничники припинили прийом імпортних, експортних і транзитних вантажів. Митні служби почали страйк 24 січня о 7.00, до якого часу він триватиме на сьогодні не відомо.

Як зазначають у прес-службі Львівської залізниці, станом на 24 січня, на Львівській залізниці через страйк польських митників затримано понад 1 500 вантажних вагонів, в основному з рудою, вугіллям і металом. Через ці обставини Львівська залізниця зазнає серйозних збитків: тільки плата за користування іноземними вагонами становить понад 50 тис. швейцарських франків на добу (орієнтовно, 200 тис. гривень), в цілому збитки досягають близько 600 тис. грн. на добу.