Азербайджан хоче разом з Україною переробляти нафту

Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджану в Україні Талят Мусеїб-огли АЛІЄВ запропонував Україні створити робочу групу, яка вивчила би можливість транспортування азербайджанської нафти до України.

Про це він заявив під час зустрічі з міністром палива і енергетики України Юрієм ПРОДАНОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпаливенерго, під час зустрічі Т.АЛІЄВ також висловив зацікавленість Азербайджану щодо можливої участі ДНКАР у переробці нафти в Україні і спільній реалізації нафтопродуктів на європейському ринку.

Ю.ПРОДАН підтримав пропозицію посла і запевнив, що триматиме це питання на особистому контролі.

Довідка УНІАН. За даними італійського концерну ENI, Азербайджан за запасами нафти посідає 18-е місце у світі із запасами нафти в 7 млрд барелів. Від Азербайджану відстає Оман (5.506 млрд барелів) і Ангола – 5.412 млрд барелів.

За даними ENI, Азербайджан за запасами нафти посідає друге місце серед країн Центральної Азії після Казахстану, резерви якого оцінюються в 9 млрд барелів. Запаси Узбекистану, Туркменістану і Киргизстану оцінюються в 0.594 млрд барелів., 0.546 млрд барелів і 0.40 млрд барелів, відповідно.

Перша країна, що стоїть у списку ENI, Саудівська Аравія із запасами майже 262 млрд барелів нафти.