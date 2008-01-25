Нафтогаз намагається домовитися з Газпромом, УкрГаз-Енерго і РосУкрЕнерго

ВАТ «Газпром» (Росія), НАК «Нафтогаз України» (Україна), ЗАТ “УкрГаз-Енерго” (Україна) і «РосУкрЕнерго» (Швейцарія) проводять в Києві в українському представництві «РосУкрЕнерго» переговори про постачання газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконавчий директор «РосУкрЕнерго» Дмитро ГЛЄБКО сьогодні журналістам у Києві.

За його словами, основні теми переговорів - це питання безперебійного постачання газу споживачам України у поточному році, виконання зобов`язань НАК «Нафтогаз України» з транзиту російського газу територією України європейським споживачам і про погашення заборгованості «Нафтогазу України» і “УкрГаз-Енерго”, що накопичилася, за спожитий газ.

За словами Д.ГЛЄБКА, представник «Нафтогазу України» (виконуючий обов`язки заступника голови правління компанії Ігор ДІДЕНКО – УНІАН) «зайняв достатньо неконструктивну позицію і відмовився фактично від вирішення поставлених питань, і через 20-30 хвилин залишив засідання».

«Ми дуже стурбовані даною ситуацією, оскільки основний наш пріоритет – це безперебійне постачання газу споживачам України, особливо в зимовий період, що вимушує нас купувати додаткові об`єми російського газу», - сказав Д.ГЛЄБКО.

Неконструктивність позиції керівництва «Нафтогазу» підтвердив і голова правління ЗАТ “УкрГаз-Енерго” Ігор ВОРОНІН. «На жаль, переговори між “Газпромом”, “Нафтогазом України”, “УкрГаз-Енерго” і “РосУкрЕнерго” зірвані з вини неконструктивної позиції “Нафтогазу України», - сказав він.

Сам І.ДІДЕНКО відмовився коментувати журналістам хід переговорів.