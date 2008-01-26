Центри євроатлантичної інтеграції мають діяти в регіонах

У Житомирській області відкриють регіональний навчально-науковий центр (РННЦ) євроатлантичної інтеграції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник голови Житомирської облдержадміністрації Ігор ОРЛОВ після зустрічі з директором Інституту трансформації суспільства Олегом СОСКІНИМ.

"Під час зустрічі обговорювалось питання створення Житомирського регіонального навчально-наукового центру євроатлантичної інтеграції України (проект реалізовується за підтримки Посольства Королівства Норвегія в Україні спільно з Житомирським державним університетом ім. І.Франка, Громадською лігою Україна-НАТО та Національним центром з питань євроатлантичної інтеграції)", - сказав І.ОРЛОВ.

За його словами, в рамках проекту, зокрема, передбачено провести тренінг для активістів навчально-наукового центру із залученням консультанта із однієї з Балтійських країн та презентацію регіонального центру і круглого столу з метою визначення механізмів залучення громадськості до спільної роботи.

При цьому І.ОРЛОВ уточнив, що відділення навчально-наукового центру євроатлантичної інтеграції України планується також відкрити в усіх містах та селищах області.

Крім того, за словами І.ОРЛОВА, досягнуто домовленості про сприяння облдержадміністрації у створенні та діяльності зазначеного центру.