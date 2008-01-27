Тіні Кароль подарували золотий мікрофон і 20 соток на Кіпрі

Тіна Кароль відзначила своє 23-ліття. Святкувала вона його в одному з київських пабів. Зібралися тільки найближчі - родичі Тіни, друзі і вся команда, з якою вона зараз працює. "Я втомилася від гламура, захотіло чогось тихого і сімейного", поділилася артистка з газетою "Сегодня". Із зірок на святі з’явилися кліпмейкер Алан Бадоєв з дружиною і продюсер "Танців із зірками" Олексій Гончаренко.

Подарунками Тіну цього року буквально завалили, пише видання. Продюсер подарував справжній, робочий, іменний мікрофон з чистого золота, стилізований під техніку 60-х. Мікрофон - ексклюзивний, робили за спецзамовленням у США. Друзі співачки відзначилися "приятельським" триньканням грошей. Один подарував дороге діамантове кольє, а дехто (чиє ім`я наполегливо замовчується) подарував 20 соток землі на Кіпрі, де вже закладений фундамент під будинок і є персональний пляж. "Я планую зводити там власний особняк. А по сусідству зараз - вілли інших зірок", - поділилася Кароль. Між іншим, сотка землі в цьому місці коштує близько 15 тисяч євро, відзначає газета.