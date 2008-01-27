Тимошенко займеться дешевими кредитами на житло

Найближчими днями уряд Юлії ТИМОШЕНКО планує зайнятися створенням більш комфортних умов для малого і середнього бізнесу і наданням населенню дешевих кредитів на житло.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила в ефірі телеканалу ICTV.

«Буквально через декілька днів ми виходимо до малих і середніх підприємців з такою комплексною програмою, де ми разом виявлятимемо кожне зайве право бюрократів і урядовців відносно малого і середнього бізнесу. Ми вивчимо, де даються зайві довідки, де вимагаються зайві експертизи, де проводяться зайві перевірки, де урядовці за гроші ставлять свої підписи, які нікому не потрібні. У нас вже є така антикорупційна таблиця, яку ми зробили разом з Європейською Бізнес-асоціацією. І ми буквально по пунктах розписали, де є такі зловживання урядовців», – зазначила прем`єр-міністр.

Також Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що як і обіцяла перед виборами, уряд займеться наданням дешевих кредитів на житло. «Кожна сім`я, яка працює і має доходи, матиме нагоду через державну іпотечну установу одержати кредит на 25-30 років для придбання житла, причому без першого внеску і річні відсотки не перевищуватимуть 4-6 відсотків», – заявила прем`єр-міністр.

За її словами, уряд починає програму комплексної перебудови житлових мікрорайонів, особливе в центрі міст, де є «хрущовки», а також старі та аварійні будинки.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що кредити під малі відсотки даватимуть не банки. «4-6% - це результат роботи державної іпотечної установи», - зазначила прем`єр-міністр.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа створена на виконання постанови Кабінету міністрів України від 8 жовтня 2004 р. №1330. Засновником ДІУ є держава в особі Кабінету міністрів.

Статутний капітал ДІУ - 200 млн. грн.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування первинних іпотечних кредиторів шляхом придбання права вимоги по іпотечних кредитах, виданих згідно Стандартів надання, рефінансування і обслуговування Іпотечних житлових кредитів ДІУ.