Тимошенко: за Януковича приватизація йшла в ”тіні” та за безцінь

Нова приватизація в Україні створить нормальний інвестиційний клімат в країні, вважає прем`єр-міністр Юлія Тимошенко.

"Нова приватизація буде абсолютна чистою, прозорою і вона дасть людям відчуття, що вона змінює країну, піднімає підприємства і створює нормальний інвестиційний клімат в Україні", - сказала Тимошенко в інтерв`ю українському телеканалу ICTV.

Український уряд 16 січня затвердив перелік підприємств, які будуть приватизовані протягом 2008 року. До списку потрапили 28 підприємств, серед яких монополіст у галузі виробництва аміаку "Одеський припортовий завод" і монополіст у сфері зв`язку "Укртелеком". У планах українського уряду також продаж харківського "Турбоатому".

Тимошенко зазначила, що приватизація підприємств за прем`єрства Віктора Януковича здійснювалося "практично за безцінь і в тіньовому ринку".

За словами прем`єра, якщо суд визначить, що якісь підприємства були приватизовані незаконно, держава їх приватизує "чисто і прозоро".