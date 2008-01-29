Кількість хворих на грип в Україні зросла на 25,7 %

Епідемії грипу та ГРВІ в Україні, яку прогнозували на кінець січня, поки немає. Нині її прихід стримує тепла погода. Саме вона завжди рятує від спалахів грипу та ГРВІ. Про це повідомив УНІАН директор Українського центру грипу МОЗ України професор Аркадій ФРОЛОВ.

Однак, за словами А.ФРОЛОВА, за останні сім днів в Україні спостерігається активізація епідемічного процесу - кількість людей, які захворіли на ГРВІ, різко зросла. Український центр грипу веде постійний контроль за епідемічною ситуацією у десяти контрольних містах держави. І, якщо на другому тижні цього року у цих містах було понад 36 тисяч хворих на респіраторні інфекції, то зараз їх вже понад 49 тисяч. Тобто хворих побільшало на 25, 7 %. Зважаючи на те, що були зимові канікули та новорічні вихідні, (тож люди мало контактували між собою у громадському транспорті, на роботі, у навчальних закладах), це - достатньо активні темпи поширення інфекції, зауважив А.ФРОЛОВ.

Він також повідомив, що за захворюваністю на ГРВІ серед українських міст лідирує Вінниця. Далі йде Львів, Київ, Чернігів. Але поки у жодному з українських міст перевищення епідемічного порогу не зафіксовано. Тобто – ситуація щодо грипу та ГРВІ напружена, але у фазу епідемії Україна ще не вступила.

А.ФРОЛОВ наголосив, що у дитячих групах захворюваність на ГРВІ – дещо вища, тому у деяких містах України вже оголосили карантинні канікули.