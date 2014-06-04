На Донеччині чотири міста залишені без води, через бої полагодити водопровід неможливо

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації.

За словами директора КП «Компанія «Вода Донбасу» Вадима Котова, фахівці КП негайно готові виїхати на пошкоджену ділянку для ліквідації аварії, проте, станом на сьогодні зробити це неможливо через безперервне збройного протистояння в цьому районі.

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В даний час проводяться переговори про надання збройними сторонами спеціального «зеленого коридору» з метою безперешкодного проїзду аварійних бригад для ліквідації пошкоджень водоводу.

Також, як повідомили в водопостачальної компанії, сьогодні в результаті бойових дій була пошкоджена повітряна ЛЕП 110 кВ Слов`янської ТЕС. У результаті цього було припинено постачання елкетрики для електронасосів декількох фільтрувальних станцій. Проте вже в середині дня енергетикам вдалося відновити роботу ЛЕП, запевнили в ОДА.