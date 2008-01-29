Компанія Deol Partners відкрила в Києві комплекс апартаментів

Senator Apartments

Київ. 29 січня. УНІАН. Deol Partners - компанія з управління мережею сервісних апартаментів Senator Apartments відкрила сьогодні в Києві на вулиці Дмитрієвській, 62/20, комплекс Senator Apartments Executive Court .

Як повідомив сьогодні журналістам генеральний менеджер проекту Senator Apartments Олександр БАБЕНКО, комплекс сервісних апартаментів – щось середнє між готелем і квартирою в оренду, аналог прибуткових будинків, які діяли в дореволюційний час.

О.БАБЕНКО зазначив, що в придбання і реконструкцію будівлі Deol Partners інвестувала 15 млн. доларів, а оздоблення і меблювання номерів обійшлося в 1-1,2 тис. доларів за 1 кв. метр.

Загальна площа комплексу становить 3000 квадратних метрів. Тут налічується 35 апартаментів площею 50-60 квадратних метрів кожен, з кухнею-студіо, вітальнею, спальнею і ванною.

За даними керуючої об`єктами нерухомості Senator Apartments Яни СОЛОВЙОВОЇ, апартаменти здаються як в довгострокову, так і в короткострокову оренду, вартість - від 95 до 330 євро на добу. За її словами, апартаменти орієнтовані в основному на іноземців, що приїжджають в Україну з діловою метою.

Перший комплекс з 27 апартаментів мережа відкрила три роки тому по вулиці Пирогова в Києві.