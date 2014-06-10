Влада Росії може подовжити українцям термін перебування на своїй території

Про це заявив перший заступник голови фракції «Єдина Росія», голова комісії партії по роботі зі співвітчизниками Отарі Аршба. «Ми підготували пропозиції та звертаємося до уряду - терміново прийняти постанову, в якій передбачити питання подовження до 180 днів термін перебування, питання незастосування адміністративних та інших санкцій до порушників це і питання рекомендації громадянам України скористатися можливостями отримання статусу», - повідомив Отарі Аршба, передає ИТАР-ТАСС.

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Відзначимо, раніше в міністерстві закордонних справ Росії не змогли пояснити, чому колишній президент України Віктор Янукович досі знаходиться на території Росії після закінчення 90 днів.