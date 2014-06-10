Влада Росії може подовжити українцям термін перебування на своїй території

11:38, 10 червня 2014
Суспільство
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У держдумі Росії просять уряд збільшити термін перебування на російській території для громадян України та скасувати адміністративну відповідальність за порушення діючої норми у 90 днів.

Украинским гражданам могут продлить срок пребівания до 180 дней / фото УНИАН

Про це заявив перший заступник голови фракції «Єдина Росія», голова комісії партії по роботі зі співвітчизниками Отарі Аршба. «Ми підготували пропозиції та звертаємося до уряду - терміново прийняти постанову, в якій передбачити питання подовження до 180 днів термін перебування, питання незастосування адміністративних та інших санкцій до порушників це і питання рекомендації громадянам України скористатися можливостями отримання статусу», - повідомив Отарі Аршба, передає ИТАР-ТАСС.

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Відзначимо, раніше в міністерстві закордонних справ Росії не змогли пояснити, чому колишній президент України Віктор Янукович досі знаходиться на території Росії після закінчення 90 днів.

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