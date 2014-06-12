Польща закрила консульство в Донецьку

"У зв'язку з непередбачуваністю подальшого розвитку ситуації з безпекою на частині території України, зокрема, в Донецькій, Запорізькій та Луганській областях, міністерство закордонних справ в черговий раз закликає польських громадян, які там перебувають, негайно виїхати звідти", - йдеться в повідомленні прес-служби польського МЗС.

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У міністерстві зазначили, що функції донецького консульства буде виконувати консульське представництво Польщі в Харкові.

Вчора глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив про загрозу для польських консульств в Україні з боку проросійських сепаратистів, які діють у східних регіонах України. В кінці травня МЗС Польщі заявило про реальну загрозу для життя поляків, які знаходяться в Донецькій і Луганській областях, та зазначило, що у подальшому рекомендує утриматися від поїздок у Харківську, Дніпропетровську і Запорізьку області, а також в Одесу.

У березні Польща закрила роботу консульства в Севастополіпісля погроз його співробітникам в умовах загарбання українського півострова Росією.