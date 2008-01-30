Загиблий під час інциденту в Броварах розшукувався за торгівлю зброєю

Людина, яка загинула під час інциденту в приміщенні паспортного столу м. Бровари, розшукувалася правоохоронними органами Вірменії за незаконні операції зі зброєю.

Про це УНІАН повідомили у ЦГЗ ГУ МВС у Київській області.

За інформацією ЦГЗ, другий чоловік, який був поранений під час інциденту, наразі перебуває під охороною у спецпалаті Броварської лікарні.

І він, і загиблий перевіряються українськими правоохоронцями на можливу причетність до скоєння інших злочинів на території України.

Прокуратурою м. Бровари порушено кримінальну справу за фактом спроби нанесення тілесних ушкоджень співробітнику правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, за даними начальник Центру громадських зв’язків УМВС України в Київській області Миколи ЖУКОВИЧА, 28 січня близько 12.00 патрульний автомобіль ДАІ зупинив для перевірки документів двох чоловіків. Надані ними документи викликали у правоохоронців підозру. Обох їх власників було доставлено спочатку до Броварського міськвідділу міліції, а потім – до міського паспортного столу для перевірки документів на справжність. За словами М.ЖУКОВИЧА, затримані чоловіки та один співробітник ДАІ перебували у кабінеті начальника паспортного столу, коли один із затриманих вихопив із кобури міліціонера табельну зброю і вистрелив у правоохоронця, але не влучив. Працівник ДАІ перехопив руку нападника, однак той продовжував хаотично стріляти. Зловмисник поранив у ногу свого товариша, у груди – одного з відвідувачів, який також перебував у кабінеті начальника паспортного столу. Крім того, одна з куль влучила у пахову артерію правопорушника, внаслідок чого він помер від утрати крові.

Обох поранених госпіталізували.