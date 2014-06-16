Посольство Росії в Україні взяте під посилену охорону

Сьогодні вранці на території посольства біля огорожі стоїть автобус із міліціонерами. Крім того, громадський порядок забезпечують близько 20 осіб служби охорони, повідомляє радіо "Свобода".

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Центральний вхід до будівлі дипломатичного представництва заставлений кількома жалобними вінками, які принесли напередодні ввечері кияни. Крім того кілька десятків киян запалили лампадки біля входу до посольства на знак жалоби за загиблими поблизу Луганська українськими військовослужбовцями.

14 червня в Києві біля будівлі посольства Росії в Україні активісти вимагали від російської влади припинити втручання у внутрішні справи України, а від російських дипломатів – залишити територію країни. Під час акції протестуючі перевернули кілька автомобілів з дипломатичними номерами, а будівлю посольства закидали яйцями та пакетами із зеленкою. За фактом цих подій міліція порушила кримінальну справу за статтею хуліганство.