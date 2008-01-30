Тривають переговори з Польщею щодо прикордонного руху

29 січня у Варшаві розпочалися переговори з узгодження проекту міжурядової українсько-польської Угоди про правила місцевого прикордонного руху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ, українську делегацію очолив Директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій ПОГОРЕЛЬЦЕВ, польську – Директор консульського департаменту МЗС Польщі Анджей ЯСІНОВСЬКИЙ.

За інформацією МЗС, під час зустрічі голова української делегації порушив питання щодо ситуації в пунктах пропуску на українсько-польському кордоні. У відповідь польська сторона повідомила, що на сьогодні тривають переговори уряду Польщі з профспілками митників з метою вирішення проблем на прикордонних переходах. 28 січня кордон відвідав прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК, який безпосередньо на місці ознайомився з ситуацією у пунктах пропуску.

Очільник польської делегації висловив сподівання, що питання з митниками буде врегульоване вже найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, 15-16 січня кількасот мешканців прикордонних населених пунктів Яворівського району Львівської області перекривали рух в обох напрямках на автошляху поблизу пункту пропуску "Краківець" на українсько-польському кордоні. Невдоволення громадян України викликала ситуація, що склалася на пунктах пропуску через спільний державний кордон після приєднання Польщі до Шенгенської зони. Пікетувальники, зокрема, вимагали спростити режим видачі віз українцям і підписати угоду про малий прикордонний рух між Україною та Польщею.

Ситуація на українсько-польському кордоні ускладнювалася страйком польських митників, що триває від жовтня 2007 року. На спільному кордоні утворилися багатокілометрові черги автомобілів. 29 січня польські митники розпочали пропускати автомобілі.

29 січня прес-служба Кабінету Міністрів України повідомила, що Єврокомісар з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР під час зустрічі з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО заявила, що Європейська комісія закликатиме Польщу і Словаччину прискорити укладання угоди з Україною про малий прикордонний рух.