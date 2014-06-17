У Донецькій області можливі перебої з мобільним зв'язком - "Київстар"

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

«У зв'язку зі складною ситуацією, яка склалася в Донецькій області, зокрема в місті Слов'янськ, можуть виникати перебої в покритті відповідної території. Зокрема, у Слов'янську пошкоджена вузлова базова станція, тому обладнання певної частини Донецької області може працювати нестабільно», - йдеться у повідомленні.

У компанії відзначають, що після того, як співробітники отримають безпечний доступ до обладнання з метою проведення ремонтних робіт, роботу усіх технічних вузлів буде повністю відновлено.

Читайте такожУ «Київстару» почалися проблеми зі зв'язком у Криму«Наші технічні фахівці роблять все можливе, щоб забезпечити належну якість послуг», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів.

Довідка УНІАН. «Київстар» - найбільший український оператор мобільного зв'язку, заснований в 1994 році. Компанія надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку і широкосмугового доступу до Інтернету.

Об'єднана база клієнтів «Київстар» становить понад 25 млн осіб.

Акціонером оператора є міжнародний холдинг VimpelCom.