Тимошенко про Податковий кодекс: ”зменшення, зниження, спрощення”

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Податковий кодекс прийматиметься тільки після громадського обговорення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні під час виступу на Всеукраїнському форумі «Влада і бізнес - партнери».

“Ми приступили до підготовки Податкового кодексу. Профільне міністерство з його підготовки за функцією є Міністерство фінансів. Але я думаю, що так як ми відкрили дискусію по програмі діяльності уряду, ми поставимо на суспільне, загальне обговорення Податковий кодекс”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, головними концептуальними чинниками нового кодексу будуть “зменшення, зниження, спрощення”. Прем’єр-міністр закликала підприємців також взяти участь у розробці Податкового кодексу.