Федерація металургів скаржиться в АМК на “Укрзалізницю”

Федерація металургів України звернулася в Антимонопольний комітет України у зв`язку з підвищенням тарифів на вантажоперевезення “Укрзалізницею”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор об`єднання „Металургпром”, голова Федерації металургів України Василь ХАРАХУЛАХ.

«Ми звернулися в Антимонопольний комітет для того, щоб він дав відповідну оцінку тому, що відбувається сьогодні на транспорті», - сказав В.ХАРАХУЛАХ.

Згідно з прес-релізом, поширеним ФМУ, неконтрольована діяльність «Укрзалізниці» як монополіста приводить до край негативних наслідків для економіки держави.

У ФМУ переконані в необгрунтованості базового тарифу «Укразлізниці». «Методика формування базового тарифу дуже застаріла. Розрахунок тарифів (Тарифне керівництво) базується на методології визначення плати за перевезення вантажів, розробленої ще для потреб транспортної системи Радянського Союзу, з подальшою індексацією, що створює підґрунтя для непрозорої діяльності залізничного транспорту і не спонукає до скорочення витрат», - йдеться в прес-релізі.

ФМУ також відзначає неадекватність врахування інфляції у вартості залізничних перевезень. “З моменту набуття чинності Тарифним керівництвом №1 зростання плати за перевезення відбувалося нерівномірно для різних класів і видів вантажів і не співпадало з динамікою інфляції. Так, з 2000 року по 2007 рік інфляція склала 231,4%, а зростання тарифів на метал при перевезеннях на експорт за цей же період – 358%, на перевезення феросплавів, брухт чорних металів - 383%, коксу - 267%, залізорудної сировини - 241%», - уточнюється в повідомленні Федерації.

За даними металургів, на поточний рік інфляція офіційно очікується не більше 12,5%, що по відношенню до 2000 року складе 260,3%, а згідно з наказом Мінтрансзв’язку №43 зростання тарифів на 1 жовтня 2008 року по відношенню до 2000 року складе 532% на метал, феросплави, брухт чорних металів і 450% - на залізорудну сировину, 414% - на кокс, 668% - на вогнетриви.

У прес-релізі ФМУ підкреслюється, що “Державна адміністрація залізничного транспорту одночасно здійснює функції державного управління галуззю (формує тарифну і цінову політику, розробляє норми безпеки руху) і господарські функції (здійснює централізоване управління процесом перевезень, керує майном, займається придбанням рухомого складу).

Таке об`єднання несумісних функцій стримує розвиток ринкових відносин і конкуренції в галузі і суперечить вимогам адміністративної реформи виконавчої влади, головна з яких полягає в недопущенні існування конфліктуючих функцій у межах однієї структури».

Як повідомляв УНІАН, найбільші металургійні підприємства України виступають за скасування наказу Міністерства транспорту і зв`язку про підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення з 1 лютого. Про це, зокрема, йдеться в листі до Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, підписаного керівниками ряду українських металургійних підприємств.

Як сказано в листі, представники металургійної галузі закликають Президента і прем`єр-міністра відкликати наказ Мінтрансзв’язку і не допустити підвищення тарифів природною монополією без попереднього обговорення, проведення консультацій та врахування думки уповноважених представників підприємств гірничо-металургійного комплексу.

За даними металургів, в середньому для металургійних підприємств у 2008 році тарифи на вантажні перевезення зростуть на 53% проти рівня 2007 року і на 37% проти рівня грудня 2007 року. При цьому, як наголошується в листі, впродовж 2007 року тарифи на перевезення вже були збільшені на 20,6%.

Керівники металургійних підприємств переконані, що рішення Мінтрансу підвищити тарифи несе загрозу стабільному розвитку української економіки і приведе до падіння зростання промислового виробництва. «Внесок ГМК в економіку держави, як експортно-орієнтованої галузі, відомий: 28% промислового виробництва і 43% валютних надходжень. Сьогодні за рахунок ГМК України здійснюються близько 53% всіх вантажних перевезень «Укрзалізниці», - нагадують автори листа.

На їхню думку, запропоноване збільшення залізничних тарифів на перевезення вантажів як у межах України, так і експортних, неминуче позначиться на конкурентоспроможності українських товарів як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках, і в умовах жорстокої конкуренції може привести до витіснення національних виробників з ринків Азії, Східної і Центральної Європи.