Одеська мерія має намір прибрати ігрові автомати з вулиць

Одеська мерія має намір перевірити, перепрофілювати і демонтувати некапітальні пункти грального бізнесу з метою попередження залучення неповнолітніх осіб до участі в азартних іграх.

З цією метою, повідомили УНІАН у муніципальному управлінні інформації, буде проведено «інвентаризацію існуючих об`єктів, в яких здійснюється господарська діяльність грального бізнесу».

Робочій групі міськради у складі фахівців управління розвитку споживчого ринку і захисту прав споживачів і райадміністрацій належить визначити «можливості перепрофілювання некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торгової мережі, де ведеться гральний бізнес».

Крім того, вирішено організувати моніторинг кількості ігрових автоматів на відповідність придбаним патентам, а у разі відсутності патентів направляти цю інформацію до податкових органів для відповідного реагування.

До 15 травня робочій групі належить надати керівництву міськради конкретні пропозиції про можливості перепрофілювання таких об`єктів грального бізнесу.