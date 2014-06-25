У Тернополі з магазину годинників у торговому центрі злодії за 43 секунди винесли товару на $64 тисячі

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв'язків обласного управління міліції, крадіжка сталася о 5.30 минулого тижня у торговому комплексі «Орнава», що в центрі міста.

Злодії розбили кувалдою вхідні скляні двері в торговий центр, після цього одразу розбили скляні двері в магазині на першому поверсі і винесли на собі 3 шафи з годинниками.Читайте такожНа Тернопільщині затримали рецидивістів, які викрали міліціонера і знущалися над ним впродовж шести годин

Власник магазину збитки оцінив у 64 тис. дол.

За його словами, злодії знали, що саме хотіли вкрасти, оскільки із 12-ти шаф винесли три з найціннішими позолоченими годинниками відомих марок.

Як зафіксувала камера спостереження, злодії здійснили крадіжку за 43 секунди.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч 3. ст. 185 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому).

За даними правоохоронців, крадіжку здійснили заїжджі злодії, зараз їх розшукують.